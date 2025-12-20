CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kara para aklama iddialarıyla medya kuruluşlarına yönelik el koyma ve kayyım atama uygulamalarının siyasî, hukukî ve demokratik sonuçlarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Bulut, “Demokrasi, basın susturularak korunamaz; hukuk devleti ise keyfî kayyım rejimiyle inşa edilemez. Meclis’in görevi, yürütmenin medya üzerindeki bu açık tahakküm girişimini görmezden gelmek değil, aksine tüm boyutlarıyla ortaya koymaktır” dedi. Haber Merkezi

