Devlette denetim zaafiyeti - Sorumlu tek adam sistemi

KARAR YAZARI MUSTAFA KARAALİOĞLU YOLSUZLUK OPERASYONLARINI DEĞERLENDİRDİĞİ YAZISINDA “BU KADAR ŞİRKET KANUNSUZ İŞ YAPARKEN ‘DEVLET NEREDEYDİ'?” DİYE SORDU.

“Temiz Türkiye” çağrısı

HAK ETTİĞİ KADAR İZİ SÜRÜLMÜYOR - GÜMRÜK MALLARI PAZARLANIYOR

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, iş dünyasından kamuya uzanan geniş yelpazedeki usulsüzlük iddialarının artık toplumda şaşkınlık uyandırmadığını belirtti.

Karaalioğlu, “Bu kadar şirket kanunsuz iş yaparken ‘devlet’ neredeydi?” diyerek, seri operasyonlarla onlarca şirketin malvarlığına el konulmasını, limanlarda yakalanan “devasa uyuşturucu kargoları”nı ve kamu görevlilerini de içine alan yolsuzluk hikâyelerini hatırlattı.

Karaalioğlu, normal şartlarda haftalarca gündem oluşturacak bu gelişmelerin çok kısa sürede görünmez hâle geldiğini söyleyerek şu tespiti yaptı: “Ülkede büyük bir ticaret hacmi var… Bu mevzuat denetimi altında işini kanunsuz yapmak isteyenin ve hele de bunu sistematik yapmayı alışkanlık haline getirenin kaçacak yeri yok. Yapamazsın. Kara parayı sisteme sokamazsın, kara parayı sokanın işine dahil olamazsın, para kirliyse bunu anlarsın. En başta da cesaret edemezsin…” Karaalioğlu, buna rağmen yıllardır süren kanunsuzlukların devam etmesinin, sistemin nasıl bir zaaf içinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Büyük bir çürüme var

Karaalioğlu değerlendirmesinde tabloyu “çürüme” kavramıyla özetleyerek meselenin derinliğine dikkat çekti. “Cevabı basit: Çürüme… Büyük bir çürüme var ve bu çürümeden cesaret alarak oluşturulmuş çok güçlü bir himaye düzeni var” diyen Karaalioğlu, denetim reflekslerinin işlemez hâle geldiğini vurguladı. “Sistemin denetim refleksleri çalışamaz hale geldi. Refleksin köreldiğini fark edenler de karşılıklı olarak bundan yararlanmayı alışkanlık haline getirdi” sözleriyle çarkın nasıl döndüğünü anlattı.

Toplumun haksız kazanç örneklerine alıştığı için şaşırma duygusunun kaybolduğunu belirten Karaalioğlu, “Bugün yaşanan büyük sansasyona rağmen işlerin kanun dairesine gireceğini düşünebilir miyiz? Hayır” ifadelerini kullandı. Karaalioğlu, uluslararası baskılar azalır azalmaz aynı düzenin “başka formda yoluna devam edeceğini” belirterek şu uyarıyla değerlendirmesini tamamladı: “Çürümüş katmanlar temizlenmedikçe, çürüme her alanda aynı anda bitmedikçe, hukuk gerçekten hükmetmedikçe de başka türlüsü mümkün olmayacaktır.”

Haber Merkezi