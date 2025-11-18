Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

Ferdî krediler ve kredi kartı borçları hızla artıyor. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin yarısı bankalara borçlu durumda.

Ekonomi yönetiminin ücretleri baskılamaya yönelik politikaları vatandaşları borca mahkûm etti. Kişi başına düşen ortalama borç son bir yılda yüzde 42,6 artarak 123 bin TL’ye yükseldi. Bireysel kredi borçlu sayısı ise 1,8 milyon kişi artarak 43 milyon kişiye dayandı. Bu durum, Türkiye nüfusunun yarısının bankalara borçlu olduğu anlamına geliyor.

Tasfiye edilecek borç 630 milyar TL’ye dayandı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Eylül verilerine göre, toplam nakdi kredi hacmi 22 trilyon 223 milyar TL’ye ulaştı. Tasfiye olunacak krediler 630 milyar TL’ye dayanırken, Ağustos ayına göre 38 milyar TL arttı. Son bir yılda tasfiye olunacak kredilerde yüzde 88’lik artış görüldü. Ticarî kredi bakiyesi 17 trilyon TL’ye yaklaştı. Son bir yılda ticari kredi bakiyesi yüzde 40 artarak 16 trilyon 922 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak ticarî krediler ise yüzde 73 artışla 409 milyar TL’ye yükseldi. Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 5 trilyon 300 milyar TL’ye ulaştı. Bu borçlarda en büyük pay, 2 trilyon 649 milyar TL ile kredi kartlarına ait. Bunu 1 trilyon 287 milyar TL ile ihtiyaç kredileri takip ediyor.

Kredi kartlarında patlama

NEFES’ten Nisanur Yıldırım’ın haberine göre düşük ücretler nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Bireysel kredi kartlarının borç bakiyesi 2 trilyon 649 milyar TL’ye dayandı. Eylül ayı itibarıyla 40,1 milyon kişi kredi kartı borçlusu oldu. Kişi başına düşen kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 50,7 artarak 66 bin TL’ye yükseldi.

HER 10 KİŞİDEN 6’SININ GÜNDEMİ EKONOMİ



Her 10 vatandaştan 6’sı Türkiye’nin en önemli sıkıntısı olarak ekonomi ve hayat pahalılığını görüyor. Ayrıca yine her 10 kişiden 6’sı Gelecek 6 ay içinde Türkiye ekonomisinin daha kötüye gideceğini düşünüyor. Asal Araştırma, 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yüzde 95 güven sınırında . Yüzde 2.5 hata payıyla ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yönetimiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara, “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltilirken; katılımcılar şu cevapları verdi: Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%58,2 Adalet/Hukuk Sistemi: %9,6 İşsizlik/İstihdam:%5,8 Eğitim sistemi:%3,2 Hükümet:%3,0 Emekli maaşları:%2,7 Güvenlik/Asayiş:%2,4 Terör:%2,2 Göç sorunu/Mülteci:%1,9.

