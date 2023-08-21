Deprem yakınması: ‘Olan bize oldu’

6 Şubat felaketine Hatay’da yakalanan 5 hekimden haber alınamıyor.

Enkaz altında kalan hekim Yeşim Behzetoğlu’nun yeğeni Tuğçe Aras Çöl yaşadıklarını anlatarak depremin ilk ve ikinci günü Behzetoğlu ve kızının sağ olduklarını kaydetti. Çöl, depremin üçüncü günü komşu binada yangın çıktığını ve bir buçuk gün boyunca alevlerin söndürülemediğini aktardı. Çöl, “Çıkmadılar. Molozların arasından da evin kendi enkazından da bulunamadılar. Biz artık o yüzden yandıklarını düşünüyoruz. (...)Artık olan bize ve bizim gibi bir sürü aileye oldu. Bundan sonraki tek tesellimiz, en azından… Bu deprem olacak, Türkiye bir deprem bölgesi. Çok farklı fay hatları, bizim bildiğimiz sadece 3 tane fay hattı var. Tek temennimiz, artık bunun önlemlerinin alınması” dedi.

Hatay - Anka