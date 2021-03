ÖZELLEŞTİRİLEN MİLLİ PİYANGO’NUN İNTERNET SİTESİ SANAL KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ. TOPLUMDA KUMAR ALIŞKANLIĞININ VE BAĞIMLILIĞININ ARTMASINA ORTAM SAĞLAYAN BU SİTE İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI İSTENDİ.

TOPLUMU VE GENÇLERİ TEHDİT EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, özelleştirilen Milli Piyango internet sitesinin sanal bir kumarhaneye dönüştüğü ve toplum hayatı ile gençleri tehdit ettiği gerekçesiyle, Meclis araştırması açılmasını isteyen önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

İNTERNET SİTESİ ADETA BİR KUMAR HANE

HAMZAÇEBİ önergesinde, “İnternet üzerinden oynatılan oyunların akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla her an, her yerden ulaşılabilir olması nedeniyle her cep telefonu, her tablet ve her bilgisayar adeta bir kumar makinesine dönüştürülmüştür” dedi.

***

Devlet destekli sanal kumarhane

CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, “İktidar, Sisal Şans A.Ş. kumar niteliğindeki sanal şans oyunlarına izin vererek toplumda kumar alışkanlığının ve bağımlılığının artmasına ortam sağlamıştır” dedi.

CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, Millî Piyango’nun Demirören Grubu ile İtalyan şirketi Sisal’e devriyle ilgili Meclis araştırması açılmasını isteyen önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Sisal Şans A.Ş.’nin Millî Piyango’yu devralır almaz ilk iş olarak şans oyunlarının internet üzerinden oynanabilmesi olanağını sağladığı belirtilen önergede, www.millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden “Kazı kazan” oyunları adı altında oynatılan 14 farklı yeni oyunun kumarhanelerdeki makinelere benzediği belirtildi.

Âcil tedbir alınmalı

Önergede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “İnternet üzerinden oynatılan bu oyunların akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla her an, her yerden ulaşılabilir olması nedeniyle her cep telefonu, her tablet ve her bilgisayar adeta bir kumar makinesine dönüştürülmüş olmaktadır. İktidar, Sisal Şans A.Ş.nin ‘Süper zarla kazan’, ‘Kırmızı kart’, ‘Altına hücum’ gibi kumar niteliğindeki sanal şans oyunlarına izin vererek toplumda kumar alışkanlığının ve bağımlılığının artmasına ortam sağlamıştır. Söz konusu oyunların başta gençlerimiz olmak üzere tüm toplum üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkilerinin önlenmesi için acilen tedbir alınması gerektiği düşünülmektedir.” T24’ün haberine göre, önergede, “Piyango şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu yönetimince özel bir şirkete devredilmesi ve bu devir nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim” ifadelerine yer verildi.