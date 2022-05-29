Erdoğan’ın korumalarına 1,3 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinin bu yılın ilk dört ayındaki gideri 155 milyon TL.

Erdoğan’ın korumaları için yapılan günlük harcama ise yaklaşık 1,3 milyon TL’yi buluyor. BirGü’ün haberine göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın da bu yılın ilk dört ayında tam 58 milyon 254 bin TL harcandığı açıklandı. Haber Merkezi

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