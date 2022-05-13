Dolardaki artış, kur korumalı tl mevduatına ödenecek farkı da büyütürken, maliyetin geçen yılki bütçe açığına ulaşabileceği belirtiliyor.

YÜK 150-200 MİLYARI BULABİLİR

Prof. Dr. Şenol Babuşcu: “Biriken mevduat miktarı değiştiği için tahmin yapmak zor olsa da, bunun Hazineye maliyetinin 150-200 milyar lira olacağını öngörüyorum. Geçen sene gerçekleşen bütçe açığı 192 milyar TL idi. Geçen yılki açık kadar bir açık daha oluşturulmuş olacak.”

FAİZE 4 AYDA 93 MİLYAR TL GİTTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, Hazine nakit dengesi, Nisan’da 43.7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine nakit açığı toplamda 66.8 milyar TL oldu. Faiz harcamaları dört ayda 93 milyar TL olarak gerçekleşti.

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Faiz batağı derinleşiyor

TL yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu durum, “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesaplarındaki birikim sahiplerine hazineden daha fazla fark ödeme anlamına geliyor.

Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybederken, dolar son birkaç günde yükselerek 15,40’ı geçti. Bu durum, “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesaplarındaki birikim sahiplerine daha fazla fark ödeneceğini gösteriyor. Eski bankacı Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının Hazine’ye getireceği yükün tam olarak hesaplanmasının güçleştiği görüşünde. Daha önce ilk üç ayın getireceği maliyeti hesapladığını hatırlatan Babuşcu, “Kurlar 15 lirayı geçmediği takdirde ilk 3 ayın maliyeti 45 milyar liraydı. Kurlar 16’yı geçmezse haziran sonunda 60 milyar ve 17’yi geçmezse 72 milyar TL’ydi” dedi.

4 ayda 93 milyar

Independent Türkçe’nin haberine göre, haziran sonunda dolar/TL kurunun ne olacağının bilinmediğini dolayısıyla kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarında biriken para miktarının da sürekli değişmesi nedeniyle hesap yapmanın zorlaştığının altını çizen Babuşcu, “Yine de bir tahminde bulunulabilir. Bunun Hazine’ye maliyeti 150-200 milyar lira olacağını öngörüyorum. Geçen sene gerçekleşen bükçe açığı 192 milyar TL. Geçen yılki açık kadar bir açık daha oluşturulmuş olacak” diye konuştu. İhtiyaç duyulan dövizi temin etmek için çeşitli yollara başvurulduğuna değinen Babuşcu, Suudi Arabistan’a yapılan ziyarette 15 milyar dolar getirilmek istendiğini ancak şimdiye kadar anlaşıldığına ilişkin bir işaretin verilmediğini belirtti.

Nisanda 43,7 milyar TL açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Nisan ayı ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan’da Hazine nakit dengesi, 43,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine’nin nakit açığı 66,8 milyar TL’ye yükseldi. Nakit dengesi, geçen sene Nisan’da 13,3 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde 2 milyar TL açık vermişti. Nisan’da Hazine’nin gelirleri 182,1 milyar TL olurken, giderleri 226,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Hazine’nin faiz giderleri Nisan’da 15,3 milyar TL olurken, yılın ilk dört ayında toplam faiz gideri 93 milyar TL’ye ulaştı. Faiz ödemeleri geçen sene Nisan’da 12,7 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde 57,9 milyar TL olmuştu.

Haber Merkezi

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Döviz talebini MB yükseltiyor

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, dolar kurunun 15,30’lu seviyelere gelmesinin nedenlerini yazdı. Özatay, dünya gazetesindeki yazısında doların yükselmesinin Fed’in faiz artışı, Rusya-Ukrayna savaşı veya enerji ithalatındaki maliyet artışlarına bağlanamayacağını ifade ederek şöyle dedi: “Son zamanlarda açıklanan bazı kararlar döviz işlemlerinin bir yandan giderek kontrol altına alınmaya çalışıldığı diğer yandan bankalara ve onlardan da Merkez Bankası’na -ne olursa olsun- biraz daha döviz gelsin amacıyla hareket edildiği izlemi veriyor. Üstelik bu kararlar bir paket olarak –tutarlı bir bütün olarak ve tek seferde- açıklanmıyor. ‘Şu gün şu, bugün de bu’ şeklinde açıklanan kararlar belirttiğim izlenimi daha da güçlendiriyor.”

Haber Merkezi