Ali Eski, dualarla uğurlandı

İzmir’de yaşayan Nur talebelerinden Ali Eski Ağabey Hakk’ın rahmetine kavuştu. 1 Ocak 1938 doğumlu olan Ali Eski Ağabey, Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra görevli olarak gittiği Suudi Arabistan’da Risale-i Nurlar’ın avukatı Bekir Berk Ağabey ile de sık sık görüşme imkânı bulmuştu.

Türkiye’ye döndükten sonra İzmir’de Hisar Camii civarında sıhhî tesisat ustası olarak ailesinin rızkını çıkarmaya çalıştı. Hisar Camii yanında saatçilik yapan “Saatçi Ahmet” Ağabey ve “Kitapçı Ömer” Ağabey ile fırsat buldukça bir araya gelirler ve Risale-i Nurlar’dan dersler okurlardı. İzmir’deki Risale-i Nur derslerinin de müdavimi olan Ali Eski Ağabey, gür sesiyle dersler okur, Ramazanda da teravih namazlarını kıldırırdı. Ali Eski Ağabey yaşı ilerleyince rahatsızlıkları arttı ve dünyadaki misafirliğini tamamlayarak 87 yaşında vefat etti. Cenazesi 12 Aralık 2025 tarihinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İzmir İlahiyat Camii’nden yakınlarının ve sevdiklerinin dualarıyla ebedî âleme uğurlandı. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. İzmir - Salih Sütçüoğlu

