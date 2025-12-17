"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Ali Eski, dualarla uğurlandı

17 Aralık 2025, Çarşamba
İzmir’de yaşayan Nur talebelerinden Ali Eski Ağabey Hakk’ın rahmetine kavuştu. 1 Ocak 1938 doğumlu olan Ali Eski Ağabey, Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra görevli olarak gittiği Suudi Arabistan’da Risale-i Nurlar’ın avukatı Bekir Berk Ağabey ile de sık sık görüşme imkânı bulmuştu.

Türkiye’ye döndükten sonra İzmir’de Hisar Camii civarında sıhhî tesisat ustası olarak ailesinin rızkını çıkarmaya çalıştı. Hisar Camii yanında saatçilik yapan “Saatçi Ahmet” Ağabey ve “Kitapçı Ömer” Ağabey ile fırsat buldukça bir araya gelirler ve Risale-i Nurlar’dan dersler okurlardı.

İzmir’deki Risale-i Nur derslerinin de müdavimi olan Ali Eski Ağabey, gür sesiyle dersler okur, Ramazanda da teravih namazlarını kıldırırdı. Ali Eski Ağabey yaşı ilerleyince rahatsızlıkları arttı ve dünyadaki misafirliğini tamamlayarak 87 yaşında vefat etti. Cenazesi 12 Aralık 2025 tarihinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İzmir İlahiyat Camii’nden yakınlarının ve sevdiklerinin dualarıyla ebedî âleme uğurlandı. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.

İzmir - Salih Sütçüoğlu

