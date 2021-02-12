Hak ihlâlleri arttı

İnsan Hakları Derneği’nce hazırlanan rapora göre, Doğu ve Güneydoğu’da 6 bin 372 hak ihlÂli yaşandı, 2020’de ağır insan hakları ihlâlleri arttı.

İnsan Hakları Derneği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılı insan hakları ihlâlleri raporunu açıkladı. Raporu, İHD Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Bataray Saman ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Abdülselam İnceören okudu. DW’deki haberde, rapora göre, 2020 yılında silâh kullanma yetkisinin ihlâli veya “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle beş kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü, 10 kişi de yaralandı.

13 kişi donarak öldü

Rapora göre, 2020’de 4 kişi sınır hatlarında vurularak, 13 kişi sınırda donarak, bir çocuk ise mayın patlaması sonucu öldü. İHD, bu süreçte 8 çocuk, 37 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 55 kişinin, kuşkulu biçimde ölü olarak bulunduğunu belirtti. İHD’ye göre, salgın ve pandemi sebebiyle belli alanlarda ihlallerin büyük artış gösterdiği 2020 yılında, ağır insan hakları ihlâllerinde de sistematik artış yaşanıyor. İHD Eş Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Bataray Saman, güvenlikçi politikaların sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiğini söyledi.

Toplu mezar bulundu

Raporda, 40 kişiye ait olduğu tahmin edilen kemiklerin olduğu bir toplu mezar bulunduğu da kaydedildi. İHD’ye göre, 2020’de bölgede 38 kadın intihar etti, 34 kadın aile içi şiddet sonucu can verdi, 33 kadın yaralandı, 3 kadın cinsel saldırıya uğradı, 17 kadın toplumsal hayatta saldırı sonucu vefat etti. Pandemi süreci ile aile içi kadına yönelik şiddetin tırmandığını belirten Rahşan Bataray Saman, evde kalma sürelerinin artması ve İnfaz Yasasında yapılan değişiklik sonucu şiddet uygulayan erkeklerin serbest kalması ile kadınların şiddete maruz kalma oranlarının arttığını kaydetti.

Yaşanan ihlaller demokrasiyle önlenebilir

Raporda, 2020’de 16’sı çocuk bin 550 kişinin gözaltına alındığı, 2’si çocuk 310 kişinin tutuklandığı ve bin 345 ev ve işyeri baskını yapıldığı ifade edildi. HDP’li belediyelere yönelik kayyım atamalarının devam ettiği belirtilen raporda, 2020 yılında 4’ü il, 8’ü ilçe ve 4’ü belde olmak üzere 16 belediyeye kayyım atandığı belirtildi. Yaşanan ihlâllerin önlenebilir olduğu ifade edilen açıklamada, “İnsan hakları ihlâllerinin oluşumuna yol açan politikalardan vazgeçilmesi talebinde bulunuyor, çatışmalı ortamın bir an önce son bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve demokratik çözüm araçlarıyla sürecin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz” denildi.