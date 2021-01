Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

‘Son şahitler’den Hakkı Yavuztürk'ün vefatının 14. yılında rahmet duasıyla...

Bediüzzaman Hazretleri’nin ömrünün son yedi senesinde ona talebe olma şerefine nâil olan Hakkı Yavuztürk, 1934’te Kemalîye’de doğdu. 1952’de Nur Risalelerini okumaya başlayan Yavuztürk, Nur Müellifini müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulunmuştur. Henüz on sekiz yaşında, bir parkta otururken haşirle ilgili kitap okuyan gençleri görüp, Risale-i Nur’la tanışan Yavuztürk, Haşir Risalesi’ni, Küçük Sözler’i, Gençlik Rehberi’ni okuduktan sonra bu kitaplarla daha da yakından meşgul olmak ister. 1953’te Said Nursî’yi ziyaret eder. Üstadın, “Hakkı Ağabey’e, “Seni talebeliğe kabul ediyorum. Risale-i Nurlar’ı çok oku!” demesiyle daha da şevklenen Yavuztürk, Kur’ân hattı ile bazı Risaleleri yazmaya başlar. Emekli sağlık memuru olan Yavuztürk, memleketin çeşitli yerlerinde hizmet etti. Ömrünün her anı bereketle geçen Yavuztürk, son dönemlerinde gözlerindeki rahatsızlık sebebiyle Risale okuyamayınca banttan dinledi. Hakkı Yavuztürk, 5 Ocak 2007’de vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Kabristan’ında olan Yavuztürk’ü rahmetle anıyoruz.