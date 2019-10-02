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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Her 5 kişiden biri cep telefonu bağımlısı

02 Ekim 2019, Çarşamba 01:34
Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının % 22’si, yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı.

Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Avantajix.Com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Cep telefonu bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen gün artırıyor” dedi. İstanbul depreminde mobil hatlarda yaşanan sıkıntı bir kez daha gösterdi ki cep telefonu artık insanların olmazsa olmazları arasına girdi. Uykuda geçirilen 7-8 saatin dışında, 7’den 70’e herkesin gözü her an cep telefonunda olduğu açıklandı. Deloitte’nin Global Mobil Kullanıcı Araştırmasına göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 22’si, yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan sonra 15 dakika içinde mutlaka cep telefonuna bakıyor. Her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.

Günün 7 saati internetteyiz

Günün yaklaşık 7 saatini internette geçiren Türkler, sosyal ve ekonomik aktivitelerinin çok büyük kısmını cep telefonu üzerinden gerçekleştiriyor. Öyle ki birçok aktivitede liderliği ele geçiren cep telefonu; dizi, film, canlı TV izlemede, televizyonla bile yarışır hale geldi. Araştırmalara göre, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarını en fazla sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyor. Sosyal medya takibinde yüzde 72’lik orana sahip cep telefonunu, yüzde 14 ile dizüstü, yüzde 7 ile de masaüstü bilgisayar takip ediyor. Online satın almada ise cep telefonu yüzde 38’lik oranla yine ilk sırada. 

Ankara – Recep Gören

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