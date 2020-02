Herkes bir adım geri çekilsin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, harekete geçilmezse gerginliğin artacağını ve sivillerin büyük bedeller ödeyeceğini belirterek, “Gerginliğin tırmanmasında geri adım atın” uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında, İdlib’deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu dile getiren Guterres, “Suriye’de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var.” ifadesini kullandı.

En büyük bedeli siviller ödüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de 33 Türk askerinin öldürülmesiyle tırmanan şiddeti, yaklaşık dokuz yıldır süren savaşın “en endişe verici anlarından” biri olarak nitelendirdi ve muhalefetin son kalesi olan İdlib’de “durum tamamıyla kontrol dışına çıkmadan” derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nin İdlib’deki son gelişmeleri görüşmek üzere yapacağı acil oturum öncesi basına konuşan Guterres, “Derhal harekete geçilmezse, gerginliğin tırmanma riski her an artıyor ve her zaman olduğu gibi en büyük bedeli siviller ödüyor” dedi. Sivillerin korunması yönündeki çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, ilgili kişilere “basit bir mesajı” olduğunu söyledi: “Gerginliğin tırmanmasında geri adım atın.”

1 milyon kişi evlerinden kaçtı

Guterres, şöyle devam etti, “Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı.” Guterres, Suriye’de 10. yılına girecek çatışmaların yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmediğini vurguladı, tek çözümün diplomasiye şans verilerek BM yoluyla siyasi sürece devam edilmesi olduğunu kaydetti.