Hileli raporlar zarar ettiriyor

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ACFE’nin son yayınlanan raporuna göre hileli işlemler ve suistimal yoluyla firmaların uğradıkları zararların dörtte biri hileli finansal raporlama yoluyla oluyor.

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan “Hile ve suistimal tarihin belki de en eski suçlarından biri ama buna rağmen bu alanda verilen denetim hizmeti Türkiye için çok yeni” dedi. Aslan’a göre paranın ve insanın aynı anda bulunduğu her yerde hile ve suistimal kaçınılmaz olarak bulunuyor. Bu suçlar kimi zaman bir patronu kimi zaman bir bankayı kimi zaman da devleti yanıltmak, haksız gelir ve itibar elde etmek için kullanılıyor. Elbette bu tip suçların izini sürmek, reddedilemez delillerini ortaya koyabilmek lazım. Bunu başarmak içinse uzmanlaşmak ve farklı disiplinleri bir arada kullanmak gerekiyor.

İstanbul - Aslan Özdemir