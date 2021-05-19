Hükümete itirazı HSK affetmez

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, pandemi tedbirlerini ihtiva eden genelgelerin “hukukî olmadığını” söyledi.

Şanlıurfa Valiliği ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), savcı Akbulut hakkında inceleme başlattığı iddia edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, savcı Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını belirterek, “Konuşma, sosyal medyada yayınlandı. Biz de konuyla ilgili kendi açımızdan bir inceleme başlattık” dedi. HSK’nın da Savcı Akbulut hakkında inceleme başlattığı ve konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirdiği iddia edildi. Öte yandan, Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

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