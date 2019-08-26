Hulusi Akar bazı generallerin istifa ettikleri iddiasını doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki generalin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrası istifa ettikleri bilgisini doğruladı. Akar, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının emeklilik işlemlerinin ocak-subat ve ağustos aylarında yapıldığını belirterek, istifa kararlarını "Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu." sözleriyle değerlendirdi. Bakan Akar, iki generalin istifa dilekçesinin kendisini ulaştığını ifade etti ve "Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."açıklamasında bulundu. Euronews Türkçe

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