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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İddialar yok sayılmasın, araştırılsın

23 Mayıs 2021, Pazar
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların yok sayılmayıp, araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Eski TBMM Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi. Arınç, yolsuzluk için çete kuranlara karşı yargının harekete geçmesinin önemine işaret ederek, “Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocukları ile beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye’de, kanser hastalığı ile boğuşurken bile tahliye edilmeyen insanların bulunduğu bir Türkiye’de tutuklamalar yapılacaksa bu ağır suçların sahipleri hakkında her halde yapılacak. Bu yargının görevidir. Tabiî Adalet Bakanımızın yargının, HSK’nın ve bunlara talimat verme durumunda olan herkesin ‘Bu olayların üzerine gideceksiniz arkadaş. Ben sizden adalet bekliyorum’ demesi lâzım.” diye konuştu. 

Tutuklama sebepleri yoksa serbest yargılanma asıldır

Independent Türkçe’ye konuşan Arınç, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar da yaptı. Arınç, yargılanma ve uzun tutukluluk ile alâkalı olarak, “Ben uzun tutukluluğa itiraz ediyorum. O isimleri ben vermiyorum. Verene de bir şey demiyorum. Yani örneklerden bir tanesi belki o olabilir. İsmi veren ben değilim, ama ısrarla sorulunca, uzun tutukluluğa karşı olduğumu söyledim. Tutuklama sebepleri yoksa serbest yargılanma asıldır. Tutuklu olmak istisnaidir. Bunu ben Ergenekon davaları sürerken de söyledim. Ve kendimi örnek verdim. Ben 15 yıl ağır hapis talebi ile yargılandım. 1985 yılında. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde. 2,5 sene sonra ben beraat ettim. Dâvânın başladığı günden 2,5 sene sonra beraat ettiğim güne kadar ben tutuklanmadım. Savcı tutuklama talep etmedi. 5 sene ceza verdikleri gün benim hakkımda tutuklama kararı çıkmadı. Yani ben o günlere mi özeneceğim şimdi? Şimdi hapşıran adamı gel bakalım deyip tutuklayan yargıda bir sorun var. Ben bu yargıdaki soruna itiraz ediyorum. Çok basit suçlamalar ile hatta gazeteciler için düşünürsek, yazdığı yazıdan dolayı 70 yaşını geçmiş insanların cezaevinde olmasını nasıl izah edebileceksiniz? 15 Temmuz’a giden yolda, yazı ne kadar etkili oldu? Karikatür ne kadar etkili oldu?”

Herkes görevini yapacak

Arınç, Sedat Peker’in paylaştığı videolardaki sözleri ve iddialarına dair ise, “(...)Yargı gözünü kırpmadan bu işlerin üzerine gidecek. Buradaki her iddia mutlaka savcılar tarafından incelenmeli. Yargı gereğini yapmalıdır. Nasıl yapacak? Bütün bu iddiaları en ciddî biçimde inceleyecek ve sonucu kamuoyuna açıklayacak. Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocukları ile beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye’de, kanser hastalığı ile boğuşurken bile tahliye edilmeyen insanların bulunduğu bir Türkiye’de tutuklamalar yapılacaksa bu ağır suçların sahipleri hakkında her halde yapılacak. Bu yargının görevidir. Tabiî Adalet Bakanımızın yargının, HSK’nın ve bunlara talimat verme durumunda olan herkesin ‘Bu olayların üzerine gideceksiniz arkadaş. Ben sizden adalet bekliyorum’ demesi lâzım. Ve vatandaşa bilgi verilecektir. Tatmin edilecektir. Çünkü demokrasinin iki önemli ölçütü şeffaflık ve hesap verebilirlik. Her şey şeffaf olacak.Yargı görevini yapacak, siyaset görevini yapacak.”

Etiketler: iddia
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