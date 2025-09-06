2026 baharında baskın seçim gelebilir

Gazeteci Murat Yetkin, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkemenin, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermesiyle tehlikeli senaryoların konuşulduğu Ankara kulislerini aktardı.

Yetkin, Türkiye’deki siyasî hayatın geleceği bakımından en tehlikeli senaryonun mahkemenin 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alabileceği iddiası olduğunu yazdı. Bir diğer senaryonun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin hazır CHP bölünmüş, muhalefet yatağa düşmüşken 2026 ilkbaharında baskın seçime gitme ihtimali olduğunu aktaran Yetkin, aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” sürecini hatırlatarak bu ihtimali değerlendirmeyenler olduğunu söyledi. Haber Merkezi

