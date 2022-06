İktidarın ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, fahiş oranda ortan kira ve konut fiyatlarına tepki gösterdi.

Balık, “Gıdadan akaryakıta, konut fiyatlarına, ısınmaya, barınmaya kadar hayatın her alanında yaşamı idame ettiremeyecek seviyede zamlar gelmektedir. AKP iktidarının akıl ve bilimle inat politikalar gütmesinin sonuçları en ağır bir şekilde yurttaşların sırtına yüklenmiştir. Bu yüklerden en ağırı ise yaşamın en temel gerekliliği olan barınma ihtiyacından kaynaklı maliyetlerdir. AKP iktidarının konut fiyatları ve kiraların bu derece yükselmiş olmasının sorumlusu olarak her zaman yaptığı gibi suçu kendisine değil de ev sahibi ve yurttaşlarda aramaktadır. Ülke yönetiminin her alanında yapılan yanlışlar AKP iktidarının boyunu aşmaktadır. Zaten çok az bir ömrü kalan bu iktidarın giderayak ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Antalya - Anka