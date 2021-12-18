"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

18 Aralık 2021, Cumartesi 22:30
Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı ile ilgili olarak iptal yetkisi olmadığına dikkat çekti.

Danıştay 10. Daire, basın meslek örgütlerinden üçünün gazetecilerin turkuaz basın kartı almasını zorlaştıran hükümlerin iptali için açtığı dâvâda karar verdi. Yönetmelik değişikliğinin yürütmesi ikiye karşı üç oy ile durduruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gazetecilerin turkuaz basın kartı almasını düzenleyen Basın Kartı Yönetmeliği’nde değişiklik yapmıştı. Yönetmelik değişikliğiyle “sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” ibaresinin yerine “mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması” ibaresinin yanında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek”, “hedef gösterme, teşvik etme, meşrû gösterme, övme”, “Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması” gibi ifadeler eklenmişti.

Başkanlık savunma verdi

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (FMD); bu değişikliğin basın kartı verilmesinde “keyfiyete yol açtığını” ve “hukuka aykırı olduğunu” ileri sürerek, yönetmelikteki 11 maddesi ile İletişim Başkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bir bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay’a savunma veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı, “Belli bazı suçlardan hüküm giymiş kişilerin kartı alamaması işin tabiatı. Basın kartı sahibinin ara vermeksizin çalışması gerek. İşsizlik durumunda serbest basın kartı düzenleniyor, dolayısıyla işsizlik durumunda doğrudan basın kartının iptalinin söz konusu değil” savunmasını verdi.

Hukuken mümkün değil

Danıştay kararında, “14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesinin (k) bendinde, ‘Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek’ hükmüne yer verilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına basın kartı ile ilgili olarak sadece basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleme yetkisi verildiği, basın kartının kimlere verileceğinin ve hangi hallerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda bir yetkiye yer verilmediği görülmektedir. Anayasanın 13. maddesi ve 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, bu belirlemelerin bizzat kanunla yapılması gerektiği aşikârdır. Bu nedenle, basın kartının kazanılması ve iptaline ilişkin hükümlerin idarenin keyfiliğine izin vermeyecek şekilde sadece kanunla düzenlenebileceği, kanun dışında yönetmelik ve diğer alt düzenleyici işlemlerle bu konuda düzenleme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

Etiketler: İletişim Başkanlığı, kart iptal yetkisi
Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

    Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

    'İlk seçimde gidiyorsunuz'

    'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

    TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

    İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

    Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

    Vaka sayısı düşüyor

    Taliban'dan Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

    Haftalık vaka haritası açıklandı

    Apple Türkiye’den yeni zam

    Dinî Özgürlükler Elçisi ilk kez bir Müslüman

    ‘İklim değişikliği’ ders oldu

    Aşıların raf ömrü uzatıldı

    TÜSİAD'dan açıklama

    Direksiyon sınavında değişiklik planları

    'Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz'

    Kılıçdaroğlu: Sandık gelirse dolar düşer

    Zam, 20 günlük kaybı karşılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet iyice bunaldı, muhalefet hızlanmalı
    Yasemin YAŞAR

    Evlendikten sonra
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si
    Faruk ÇAKIR

    Hukukunu bilen millet
    Ali ATAÇ

    Kur’ân kâinatı okuyor
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, insanı acib bir terkibde yaratmış
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Çıkış yolu, hürriyet
    H. Muharrem OKUR

    Rahmet yağdırılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.