Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili, “İlk turda bitirelim. Haydi” notuyla video yayınladı.

AHMET TERZİ - ANKARA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İlk turda bitirelim. Haydi” notuyla Twitter hesabından yayınladığı videoda; “Haydi Birlikte Sandığa” çağrısında bulundu. Videoda Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin liderleri ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Vatandaşların yer aldığı videolarda, “Haydi Türkiye haydi” sloganı tekrar kullanıldı.

Türkiye kazanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Hadi tarih yazalım, haydi” derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Haydi umuda, haydi” DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haydi beraber, haydi”, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Haydi yeniliğe, haydi”, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Haydi mutluluğa haydi” diye seslendiler. Videonun sonunda Millet İttifakı’nı oluşturan bütün siyasi parti liderleri ile İmamoğlu ve Yavaş’ın toplu olarak yer aldığı görüntüde ise Kılıçdaroğlu’nun “Haydi hep birlikte sandığa, sana söz Türkiye kazanacak” sözleri yer aldı.

Telefonunu çıkar, selfie çekelim

Videoda vatanların ise şu sözlerine yer verildi: “Haydi... Gidelim, görevimizi yapalım. Haydi... Gidelim, görevimizi yapalım. Bugün soğan olmuş kaç para. Bugün soğan olmuş kaç para? Haydi ya... Artık yeter. 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Geleceğimiz o sandıkta. Oy atmayacağım diyor. Geleceğimiz o sandıkta. Haydi birleşe birleşe.Haydi birleşe birleşe... İlk turda bitirelim bu işi. Çıkar cebindeki telefonu çıkar cebindeki telefonu... Bir selfi çekelim!”

Millet ilk turda bitirecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gültekin Uysal, “İktidarın cümlelerinden muhalefeti çıkarın, söyleyecek bir sözleri kalmıyor! Geçmiş pratiklerine bakınca İmralı ile görüştüklerine dair haberlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunlar nafile çabalar. Milletimiz, tartışmaya mahal bırakmadan bu işi ilk turda bitirecek” değerlendirmesinde bulundu.