İsraf ve gösterişi New York'a taşıdılar

Prof. Oyan: “Bir Amerikalı bunu görse Türkiye hakkında pozitif ne düşünecek? Hiçbir anlamı ve hedefi olmayan, tamamen çarçur edilen bir para. Bunu verdikleri şirket acaba piyasa değerinden mi yapıyor, yoksa çok daha üzerinden mi? Birilerine para kazandırmak için olabilir mi?”

“Uzun zamandır hukukta, ekonomide, dış politikada yalpalamış bir ülkeyi sadece böyle bir tanıtım harcaması ile düzeltemezsiniz. Kendisini başkaymış gibi göstermek trajikomik. Bu iş Türkiye'deki seçim kampanyalarına benzemez. İnsanlar gülerler buna.”

Türkiye’de vatandaşın yükü tasarruf tedbirleri adı altında her geçen gün artarken hükümet, ABD’nin New York kentinde üzerinde dijital ekranların bulunduğu kamyonetlerle yaptığı tanıtımla gündemde. Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta yapılan ve maliyeti açıklanmayan tanıtım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla BM’ye çeşitli mesajlarını içeren görsellerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler Pazartesi günü New York’un işlek caddelerinde dolaştırıldı. İktidar uzun süredir enflasyonla mücadele adına bütçedeki yükün ücretlilerin üzerine yüklendiği, kamu kurumlarının tasarruf etmediği konusunda eleştiriliyor. Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı. Aynı gerekçeyle memur servislerinin kaldırılması ve taşımalı eğitimin sınırlandırılmasından sonra okullarda temizlik personelinin azaltılması da tartışma konusu oldu.

Oyan: Gülüyoruz üzülecek halimize

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, “Böyle bir reklamın herhangi bir hedef kitlesi olabilir mi? Amerika’da yoldan geçen bir Amerikalı bunu görse Türkiye hakkında pozitif ne düşünecek? Hiçbir anlamı, hiçbir hedefi olmayan, tamamen çarçur edilen bir para” diyor ve ekliyor: “Tabii şunu da bilemiyoruz. Bunu verdikleri şirket acaba piyasa değerinden mi yapıyor yoksa çok daha üzerinden mi? Birilerine para kazandırmak için olabilir mi?” Türkiye’nin asıl sorunu insanların Türkiye’yi bilmemesi, güzelliklerini iyilikleri bilmemesinden öte Türkiye’nin kötülüklerini çok bilmesidir. Uzun zamandır hukukta, ekonomide, dış politikada yalpalamış bir ülkeyi sadece böyle bir tanıtım harcaması ile düzeltemezsiniz. kendisini başkaymış gibi göstermek trajikomik. Aslında gülüyoruz üzülecek halimize.” DW Türkçe’nin haberine göre, Dr. Oğuz Demir, “Maalesef kamu yönetiminin temel mottosu, -mış gibi yapmak oldu. Bütün bu işler -mış gibi yapılıyor. Dolayısıyla da dünya kamuoyunda istenen etkiyi yaratmıyor” dedi.

