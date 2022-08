ÇOCUK KATİLİ İSRAİL, GAZZE’DE ÇOCUK VE KADINLARI KATLETMEYE DEVAM EDİYOR.

6’SI ÇOCUK, 4’Ü KADIN 32 ŞEHİT

İsrail'in 5 Ağustos'tan beri saldırmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridinde saldırılarda can verenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, şehitlerin 6'sının çocuk, 4'ünün kadın olduğunu duyurdu.

SİVİLLERİ KASTEN VURUYOR

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’de sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbî malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkat çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

***

İsrail vahşetine seyirci kalmayın

Filistin Sağlık Bakanlığı, “5 Ağustos’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6’sı çocuk, 4’ü kadın olmak üzere 32 kişinin vefat etti” açıklaması yaptı. Kamuoyu, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği vahşete seyirci kalmaması için çağrı üzerine çağrı yapıyor.

İsrail’in Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, önceki gün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’nin Refah’ın eş-Şaut mülteci kampındaki bir binaya düzenlediği saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bezm, enkazdan “14 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye” ulaşıldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur’u öldürdüklerini açıklamıştı. Ancak sözcü öldürülen çocuk ve kadınlardan hiç bahsetmedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad’a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos’ta abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin vefat ettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

BMGK acil toplanma kararı aldı

İsrail’in İslami Cihad Hareketi’ne ait noktaları hedef aldığı iddiasıyla Gazze’ye son üç gündür peş peşe gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32’ye yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ise İsrail’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere acil gündemiyle bugün toplanacağı duyuruldu. Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin’in “İsrail saldırılarının durdurulması ve kınanması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması” yönündeki talebine olumlu dönüş yapılması için BMGK üyeleriyle iletişim kurulduğunu açıkladı. Mansur, söz konusu talebin BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığı ile yapıldığını aktardı.

Arap Birliğinden kınama

Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, Filistin halkının yanında olduğu ifade edildi. Saldırıların kınandığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, “tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve saldırıların durması için çaba sarf etme” çağrısı yapıldı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, yaşanan gerilimin yansımalarından İsrail’i sorumlu tuttu.

AB’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından “tüm taraflara” azami itidal çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, AB’nin Gazze’deki gelişmeleri “büyük endişeyle izlediği” belirtildi. Açıklamada, “AB, gerginliğin daha fazla yükselmemesi ve daha fazla can kaybının önlenmesi için tüm taraflara azami itidal çağrısı yapmaktadır. İsrail, sivil halkını koruma hakkına sahipken öncelikle her iki tarafta da sivil halkları etkileyecek, daha fazla can kaybı ve acıya sebep olacak daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır.” ifadelerine yer verildi. Gazze, Brüksel, İstanbul - aa