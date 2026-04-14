Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı

AKP eski MKYK Üyesi Av. Birinci, Macaristan seçimleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Mücahit Birinci, Macaristan seçimleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Macaristan’ı Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye’ye siyasal yapı ve yönetim tarzı bakımından en çok benzeyen ülkelerden biri olarak tanımlayan Birinci, Orbán’ın uzun yıllardır iktidarda olmasının, iki ülke arasında benzer dinamikler oluşturduğunu ifade etti.

Birinci, bu sebeple seçim sonuçlarının yalnızca dışarıdan izlenecek bir gelişme değil, doğrudan ders çıkarılması gereken bir tablo olduğunu söyledi.

Haber Merkezi