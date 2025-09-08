"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

İzmir-Balçova'da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı - Şüpheli yakalandı

08 Eylül 2025, Pazartesi 12:03
İzmir'in ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İzmir Valisi Elban: Saldırganın suç kaydı yok

İzmir Valisi Süleyman Elban da saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.

Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.

Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup 2 cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma, tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

Taziye mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda şehit olan polislerimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

 

