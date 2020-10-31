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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir'deki depremde vefat edenler dualarla uğurlandı

31 Ekim 2020, Cumartesi 17:00
İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi.

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan'ın cenazeleri defnedildi.

Ege Denizi'nde İzmir’in Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Öztürk ve Doğrayan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bakanlar Kurum ve Gül, daha sonra helikopterle Seferihisar ilçesine geçti.

Ayşe Melahat Köse de dualarla uğurlandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat eden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı.

Depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, her canlının ölümü tadacağını belirterek, Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- "ölümü hatırda tutmak gerektiği" ifadesini hatırlattı.

Cenaze törenine, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar katıldı.

Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedildi.

Diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

AA

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