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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Karadeniz’de rant talanına son verilsin

04 Mayıs 2021, Salı 17:00
İşkencedere’de taş ocağına karşı direnen köylüler, “Rant talanına son verilmesini istiyoruz” diyor.

Son günlerde Rize İkizdere’de taş ocağı çalışmaları gündemde. ̇İşkencedere Vadisi’nde yaşayan köylüler de bir süredir nöbette. Çünkü Cengiz İnşaat, İyidere Lojistik Limanı’nda sahil dolgusu olarak kullanmak istediği taşları alabilmek için İkizdere’nin ormanlarında iş makineleri çalıştırıyor. Dünyada sayılı vadiler arasında yer alan İkizdere Vadisi, 254 ekolojik bölge arasında 54. sırada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kendi sitesinde İkizdere Vadisi’nin “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’ olduğunu belirtiyor. Ancak doğan sit alanı olan İkizdere Vadisi’nde tüm itirazlara rağmen devam ediyor, patlayıcı maddelerin kullanılabilmesi için izinler hazır. Yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan bu çalışmalarda ocak sahasından yıllık 15 milyon ton üretim bekleniyor.

“Bu proje liman taşı projesi değil, maden projesi”

Ancak İkizdere köylülerinden biri “Bu proje liman taşı projesi değil, maden projesi. Maden ruhtası alabilmesi için çıkarttığı rezervin bir kısmını devlete vermesi lazım. Taş ocağı ruhsatıyla madeni çıkartacaklar” diyor. İkizdere Vadisi’ne yaklaştığımızda yolun başında bekleyen askerler karşılıyor bizi. Gerekli izinleri aldıktan sonra artık köylüye kapalı olan yoldan görevli bir asker eşliğinde ormana giriyoruz. Cengiz Holding’in taş ocağı için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü görüyoruz. Epeyce yürüdükten sonra da iş makinelerinin olduğu alana girmeleri yasaklanan İkizdere köylüleri karşılıyor bizi. Yorgunlar çünkü bulundukları yere gelebilmeleri için kilometrelerce yürümek zorunda kalmışlar. 

Binlerce canlı zarar görecek

Euronews kameralarına konuşan köylüler eylemlerine devam etmekte ısrarlı. Karadeniz’de ‘rant talanına’ son verilmesini istiyorlar. Çok kızgınlar hem asker müdahalesine hem de yok sayılmalarına. “Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz neden bu devlet görmüyor bizi?” diye soruyorlar. Bir diğer köylü ise, “İktidar zaten 5’li bir müthait cephesiyle beraber çalışıyor. Burada da bir rant görmüş olmalılar ki girdiler buraya. Askerin koruması gereken doğayı biz koruyoruz. Bizim askerimiz, polisimiz de kadın, çocuk ayırt etmeden bize şiddet uyguluyor. Biz terörist değiliz, biz buranın sahipleriyiz” Doğal sit alanı olan İkizdere Vadisi’nde büyükbaş hayvancılık, arıcılık, organik çay üretimi halkın geçim kaynağı. Kaynak suları ve dereler halkın yaşam kaynağı. Sadece bu kadar da değil, İkizdere Vadisi’nde binlerce canlı da yaşıyor. Yani bu tahribattan sadece köylüler değil, çeşitli bitki örtüsünü barındıran doğa ve hayvanlar da zarar görecek.

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