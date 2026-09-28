Osmaniye'de yeğeni tarafından silahla vurulan öğretmen Mehmet Bilgili vefat etti - Şüpheli gözaltına alındı

Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı.

Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi.

Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun." dedi.

Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirildi"

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın eğitim-öğretim faaliyetleriyle, okul yönetimiyle veya öğrencilerle ilgisinin bulunmadığı, öğretmen ile yeğeni arasındaki meseleden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Zanlıya güvenlik korucusunun müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın hemen ardından, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik korucumuz, süratle müdahalede bulunmuş ve şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalamıştır. Şüpheli, akabinde güvenlik birimlerimize teslim edilerek gözaltına alınmış, olaya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır."

Öğretmen Mehmet Bilgili'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan hadisenin öğrencilerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirilmiş, öğrencilerimizin güven duygusunun korunması, psikolojik ve pedagojik yönden desteklenmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Evlatlarımızın huzuru, güvenliği ve eğitim ortamlarının esenliği en büyük hassasiyetimizdir. Süreç, ilgili bütün kurumlarımız tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

MEB: İki bakanlık müfettişi görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Osmaniye'de bir öğretmene yönelik okulun bahçesinde yaşanan silahlı saldırının hemen ardından bir bakan yardımcısı ile 2 genel müdürün, çalışmaları koordine etmek üzere hareket ettiği, 2 Bakanlık müfettişinin de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiği bildirildi.

MEB'den, Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde bugün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu vefat ettiği aktarılan açıklamada, yaşanan elim hadisenin eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere 2 güvenlik personelinin bulunduğu, "şizofreni" tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisinin alındığı aktarılarak, saldırının bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleştiğinin altı çizildi.

Olayın akabinde güvenlik personelinin olaya derhal müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği, şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile 2 genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca 2 Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürdüklerini, yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ettiklerini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini, kederli ailesinin ve eğitim camiasının acısını yürekten paylaştığını belirtti.

Öğretmene Allah'tan rahmet dileyen Tekin, şüphelinin etkisiz hale getirilerek yakalandığını, adli sürecin ilgili makamlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup, Bakanlığımızca da 2 müfettişimiz ve 2 genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Osmaniye'de bir öğretmene yönelik okulun bahçesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar, toplum sağlığının ve ahlakın, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir.

Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."