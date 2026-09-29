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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’a: Haberin var mı, yok mu?

29 Eylül 2026, Salı 00:27
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Özel, “Günü geldi mi yukarıdan yukarıdan konuşan AK Parti’nin Sözcüsü, aşağıdan aşağıdan inceden inceden kıvırmaya başladı. ‘AK Parti doğruların yanındadır. Yanlışların karşısındadır.’ Bu nasıl yanlışın karşısında olmaksa günlerdir söylüyoruz, ‘Eski bakan - yeni bakan var’, susuyorlar. Biz açıkladık, bir gün boyunca daha sustular. Millet ayağa kalktı. Yanlışın karşısında olan Fatma Betül Sayan Kaya da bütün AK Partililerin hepsinin ismini söyler. Yaptıklarını ortaya koyar, paraları ortaya döker, milletin parasını iade eder. Onun dışında bu boş laflara bu milletin karnı tok artık. Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bu asrın dönme dolabı, asrın dolandırıcılığı, asrın soygunu. Senin bunlardan haberin var mıydı, yok muydu? İki seçenek var. Ya vardı, sen bu tezgahın içindesin, tam başındasın. Ya da yok diyorsan, millet böyle bir tezgah kurmuş, sen bunun farkında değilsin. Varsan görevinden istifa etmelisin. Yoksan yönetme kabiliyetin bitmiş, sandığı artık getirmelisin” dedi.

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