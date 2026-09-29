Yazar Murat Muratoğlu, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsada yüksek kazanç sağladığı yönündeki iddialarını köşesine taşıdı.

İddiaya göre Kaya çifti, nisanda Özata Denizcilik başta olmak üzere bazı hisselere 163 milyon lira yatırırken, eylülde hesaplardan 2 milyar 170 milyon lira çekildi. Muratoğlu, zarar açıklamasına rağmen Özata Denizcilik hissesinin 2025 sonundaki 159 liradan 16 Eylül’de 5 bin 115 liraya kadar yükselmesine dikkat çekti. Tera fonlarında birikimleri mahsur kalan yatırımcıların durumunu hatırlatan Muratoğlu, hisselerin yüksek seviyelerden kimler tarafından alındığının da sorgulanması gerektiğini belirtti. Kaya’nın iddiaların araştırılması sürecinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan AKP’deki görevlerinden affını istemesine gönderme yapan Muratoğlu, “Hanımefendi affını Genel Başkan’dan istedi. Fonzededen af dileyen kimse yok” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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