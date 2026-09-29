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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Fon krizinde Şikayetvar’a başvuru yağdı: ‘Devlet güvencesi var’ diyerek yönlendirdiler

29 Eylül 2026, Salı 00:24
Sermaye piyasalarında 17 Eylül’de başlayan fon tasfiye sürecinin ardından yatırımcıların yaşadıklarını anlattığı şikayetlerin sayısı artıyor.

Şikayetvar’da Tera Yatırım’a ilişkin son başvurularda özellikle satış talimatlarının iptal edilmesi, fon bakiyelerinin bloke görünmesi, satış işlemlerinin beklemede kalması, nakit çekilememesi ve müşteri hizmetlerinden bilgi alınamaması gibi sorunlar öne çıkıyor. Platformun Tera Yatırım “fon” başlığı altında onlarca şikayet bulunuyor.

KARAR’a konuşan bir fon mağduru da bilgi için başvurdukları çeşitli bankalardaki birçok bankacının kendilerine Pusula Portföy’ün devlet güvencesi altında olduğunu söyleyip, “Bu fonun hiçbir riski yok” dediklerini söyledi. Mağdur yatırımcı, “Aynı gün paranızı çekebilirsiniz, 32 günlük faiz gibi beklemenize gerek yok diyerek bu fonu herkese önerdiler” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Şikayetvar’daki bazı başvurularda çok daha yüksek tutarlardan söz ediliyor. Şikayetlerde yalnızca satış emirlerinin iptali değil, satış sonrası nakde erişim konusunda yaşandığı belirtilen sorunlar da yer aldı. Bazı yatırımcılar ise satış emirlerinin günlerce “beklemede” kaldığını ve müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını öne sürdü.

Haber Merkezi

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