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Türkiye Citroen'in dünyadaki ikinci pazarı

28 Eylül 2026, Pazartesi 18:29
Türkiye'nin Citroën için dünya genelindeki en büyük ikinci pazar konumuna ulaştığı vurgulanan ziyarette, Jumpy ve SpaceTourer'ın ardından Berlingo'nun da Bursa'da üretileceği müjdelendi. İki lider üretim gücü ve stratejik hedefleri değerlendirdi.

Citroën CEO'su Xavier Chardon, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'nun ev sahipliğinde Bursa Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim süreçlerini ve yeni projeleri inceledi.

CITROËN CEO'SU XAVIER CHARDON'DAN BURSA FABRİKASI'NA ZİYARET

Citroën, global yönetimi ile Türkiye’ye önemli bir ziyarette bulundu. Bu kapsamda Citroën CEO’su Xavier Chardon, Türkiye programı kapsamında Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Chardon, fabrikanın üretim alanlarında incelemelerde bulunarak Tofaş’ın üretim süreçleri, kalite yaklaşımı, mühendislik yetkinlikleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi aldı.

Tofaş, Stellantis Türkiye ile gerçekleştirilen entegrasyonun ardından üretimden satış ve pazarlamaya uzanan geniş bir faaliyet alanında grubun Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bursa Fabrikası ise sahip olduğu üretim altyapısı, Ar-Ge ve mühendislik yetkinlikleriyle Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor. Bu stratejik buluşma, iki kurum arasındaki iş birliğinin geleceğine dair önemli sinyaller veriyor.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK BAŞARISI

Citroën’in Türkiye’de ulaştığı güçlü konuma dikkat çeken Citroën CEO’su Xavier Chardon, Türkiye’nin 2025 yılında markanın dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna ulaşmasının ve 2026’nın ilk 8 ayında yüzde 5,2'lik rekor pazar payını korumasının güçlü ekiplerin başarısı olduğunu belirtti. Markayı büyüttüklerini ifade eden Chardon, Türkiye pazarının önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin Citroën açısından güçlü bir pazar olmasının yanı sıra üretim tarafındaki rolü de hızla genişliyor. Tofaş’ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer modellerinin üretimine başlanmasının ardından, 30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun da çok kısa bir süre içinde Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor. 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluşan Berlingo’nun yerli üretime dahil olması, markanın Türkiye'deki yapılanmasında yeni bir dönemi simgeliyor.

CENGİZ EROLDU: "BURSA'NIN ROLÜNÜ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

CEO Chardon’ı Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Tofaş CEO’su Eroldu, fabrikanın üretim gücünü ve mühendislik yetkinliklerini paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti. Türkiye’nin Citroën dünyasındaki güçlü pazar konumunun üretim tarafındaki yeni projelerle desteklenmesini son derece değerli bulduklarını vurgulayan Eroldu, Jumpy ve SpaceTourer ile başlayan üretim süreçlerinin Berlingo ile genişlemesinin bunun somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Çok markalı üretim yapısı, ihracat gücü, mühendislik kabiliyeti ve yeni yatırımlarla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Eroldu, geleceğe yönelik ortak vizyonun altını çizdi. Gerçekleşen bu üst düzey ziyaret, iki dev marka arasındaki stratejik ortaklığın kararlılıkla sürdüğünü ve yeni projelerle derinleştiğini açıkça ortaya koyuyor.

Haber Merkezi

Etiketler: Citroën, Xavier Chardon, Tofaş, Cengiz Eroldu, Bursa Fabrikası, Stellantis Türkiye, Citroën Berlingo üretim
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