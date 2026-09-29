İran: ABD’nin hatası olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’de NBC News’e mülakat verdi.

ABD’nin başlattığı “saldırganlık savaşını” bitirmek istediklerini belirten Erakçi, “Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar. Ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz” dedi. Erakçi, arabulucular yoluyla ABD’ye ilettikleri 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz “resmî bir cevap” almadıklarını belirterek, “Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur” ifadelerini kullandı. Erakçi, “Savaşın yeniden başlamasına da tamamen hazırız. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump’a kalmış” diye konuştu.