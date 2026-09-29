Soygun düzeni sona ermeli - SPK’ya kim görev yaptırmadı?

Fon krizinde denetim mekanizmalarının neden işlemediği tartışılırken, sorumluların yanı sıra sistemin denetlenmemesini mümkün kılan yapı ve koruyanların da sorgulanması gerekiyor.

Ankara - Mehmet Kara

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon krizine ilişkin değerlendirmesinde, yaşananların yalnızca soruşturmaya konu kişi ve şirketlerle sınırlı olmadığını savundu. Krizin mevcut sistemin ve denetim mekanizmalarının sorgulanmasını gerektirdiğini belirten Uysal, yaklaşık 500 bin yatırımcının yanı sıra tüm Türkiye’nin yaşananlardan zarar gördüğünü ifade etti.

“Fon krizi çürümenin dışa vurumu”

“Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti bilinçli, sistematik bir akılla her sahada kravatlı soygun (kitabına uydurulmuş) ‘a muhatap!” diyen Gültekin Uysal, “Fon Krizi diye ortalığa saçılan hadise 23 yıldır Anayasası, kanunları, kurumları bilinçli bir yıkım mühendisliği projesi neticesinde erozyona uğratılan, tarumar edilen bir ülkede oluşturulan kişi devleti ve ahbap-çavuş düzeninden dışa vuran çürümelerden biri” dedi.

Koruyanları da sorgulamak gerekir

Bu krizden sadece bu fonlara yatırım yapan 500 bine yakın vatandaşın değil tüm Türkiye’nin zarar gördüğünü söyleyen Uysal “Sadece bu yağmayı yapanları, susanları, koruyanları yargılamak yetmez beraberinde asıl yapılması gereken Fon Krizi gibi sistematik hataları veren soygun düzenini sorgulamaktır!” değerlendirmesinde bulundu.