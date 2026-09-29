YENİ Partili Gökhan Günaydın: İpin ucunu çekiyoruz

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon iddialarına adı karıştığı için istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik’in 250 bin hissesini 163 milyon TL’ye alarak 5 ayda 1,3 milyar TL kazanç elde ettiğini kaydetti.

Günaydın, Özata Denizcilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’in AKP ile siyasî bağları bulunduğunu iddia ederek, şirketin hisselerindeki değer artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) görevini yapmamakla eleştirdi. Günaydın şunları söyledi: “Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor? Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasîlere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir. İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak.” Ankara - Anka

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