Nükleer görüşmelerden zor olacak

Microsoft’un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, ülkelerin yapay zekanın düzenlenmesine ilişkin küresel bir çerçeve üzerinde uzlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğini belirtti.

Gates, NBC News’ün “Meet the Press” programına verdiği röportajda, yapay zekanın geliştirilmesi ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gates, yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği sistemlere yönelik izleme ve güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasının, ABD’nin teknolojik rekabetteki konumunu zayıflatmayacağını, bu konuda zamanla uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti. Yapay zeka konusunda “insanlığın hep birlikte işin içinde olduğu” anlayışına dönülmesi gerektiğini dile getiren Gates, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının yapay zekaya ilişkin en acil risk olduğunu kaydetti. AA

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