Böyle vaat ancak İsrail’de olur

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selame’nin hücresine gittiğini açıklayarak, gelecekte Savunma Bakanı olması halinde Filistinli mahkumların idam edilmesi için çalışacağını söyledi. Ben-Gvir, Selame ile yaklaşık iki hafta önce cezaevinde yüz yüze görüştüğünü belirtti.

Ben-Gvir, kurulacak herhangi bir hükümete katılım için lideri olduğu Yahudi Gücü Partisinin Savunma ve Adalet Bakanlıklarını talep edeceğini belirterek, “Savunma Bakanı olarak onun gibi katil teröristlerin idam edilmesini sağlayacağım” ifadelerini kullandı. Ben-Gvir ayrıca “gönüllü göç” olarak nitelendirdiği politika kapsamında Filistinlilerin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’dan çıkarılması çağrısını yineledi. AA

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