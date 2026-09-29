Gazeteci yazar Deniz Zeyrek, Nefes’teki “Böyle mi hesap verecekler?” başlıklı yazısında fon krizinde yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Tabiî ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek” sözlerine tepki gösteren Zeyrek, “AK Partili bazı isimlerin krizin göbeğinde olmasına rağmen klişe sözlerin arkasına saklanması akıl alır gibi değil. Mağdurların karşısındaysa iktidarla bağları ya da yakın ilişkileriyle dikkat çeken, büyük paralar kazanarak zengin olan tipler var. Şu isimlere bir bakar mısınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya. AK Partili eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın eski yardımcısı Özdemir Ataseven. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı. AK Parti Gençlik Kolları üyesi Muhammed Yarız... Kim bilir iktidarla güçlü ilişkiler içinde olan, iktidara mensup olmuş daha kimler çıkacak? Bir de SPK var tabii. Bu kadar rezalet ortaya çıktı, SPK’nın sorumluluğunu bizzat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ortaya koydu ama tek bir şöhretli SPK yöneticisine tek bir işlem yapılmadı” ifadelerini kullandı.