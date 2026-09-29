İstanbul’da simit fiyatları mercek altında

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Gürcan, X hesabından, İstanbul’da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu. Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun şartlarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, “Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idarî yaptırımlar uygulanacaktır” dedi. AA

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