Mescid-i Aksa’ya saldırı ateşle oynamaktır

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün Filistin topraklarını gasbeden 1500 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudilerin “Sukot” (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci gününde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri hatırlatıldı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik artan baskınların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmudik ayinlerin kutsal mekanın tarihî ve hukukî statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak, “Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır” dedi. AA

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