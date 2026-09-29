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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Diyarbakır, “Hayat Namazla Güzeldir” dedi

29 Eylül 2026, Salı
Diyarbakır’da “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliğinin finali yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfınca merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii yanında düzenlenen etkinlikte, ilahiler seslendirildi, Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi ve eğitimlerini tamamlayan 7-12 yaş arası çocuklar ikindi namazını cemaatle kıldı. Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, platform adına yaptığı konuşmada, amaçlarının çocuklara namaz bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

AA

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