Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak: SPK bir saatte ortaya çıkarabilir

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon krizine ilişkin T24’ten Cansu Çamlıbel’e yaptığı değerlendirmede, SPK’nın olağan dışı kazanç sağlayan yatırımcıları kısa sürede tespit edebileceğini söyledi.

Tek bir kişiden yaklaşık 2 milyar liralık kaynak elde edilebileceğini öne süren Başak, bu paranın binlerce küçük yatırımcının kaybının karşılanmasında kullanılabileceğini belirtti. Başak, SPK’nın yüksek kazanç sağlayan kişileri tespit ederek Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106. maddesi kapsamında gerekli işlemleri yapması gerektiğini ifade etti. Yaşananların siyaset, yargı ve bürokrasiden güçlü destek olmadan bu boyuta ulaşamayacağını savunan Başak, fon krizini “sermaye piyasasında son 45 yılın en büyük tahribatı” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanının meselenin boyutlarını sonradan öğrendiğini düşündüğünü belirten Başak, SPK yönetimi ve kurul üyelerinin görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.

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