Kemalizm düşman ilan ettiği için Nurculuk ilgimi çekti

19 Temmuz 2023 tarihinde ölen Yahudi asıllı gazeteci, şair ve çevirmen Roni Margulies, 2010’da Yeni Asya’ya yaptığı bir açıklamada “Nurculuk ilgimi çekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Üstad Bediüzzaman’ın vefat yıldönümü sebebiyle aydınların yaptığı değerlendirmelerin yer aldığı “Aydınların Gözüyle Said Nursî” broşüründe (23 Mart 2010) Roni MArgulies’in değerlendirmesi şöyle: “Said Nursî, benim kültürel radarımda yakın geçmişe kadar iz bırakan bir isim değildi. Doğaldır, Kemalist Türkiye’de Kemalist bir eğitim alarak büyüyen, sonra da sosyalist olan bir kişinin Said Nursî’yi salt bir isim olmaktan öte bilmesi, tanıması beklenemez.”

Risale-i Nur’u okumak istiyordu

Margulies şöyle devam etmişti: “Son yıllarda ise, Kemalizmin düşman ilan ettiği her şey gibi, Nurculuk da ilgimi çekti, biraz bilgilenmeye çalışım. Cemaat, tarikat, biat etmek gibi kavramlar bana çok uzak elbet, ama hem geniş kitleleri etkileyen hem de devletin şeytanlaşırdığı her akım benim ilgimi çeker. Bu açıdan, okumak istediğim kitaplar listesinde Risale-i Nur da var bir zamandır.” (Yeni Asya’nın “Aydınların Gözüyle Said Nursi” eki, s. 5)

M. İsmail Tezer - İSTANBUL