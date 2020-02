BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİNDEN MESAJLAR: ZAMAN SÜSLÜ LAFLAR DEĞİL, GÜÇLÜ İCRAAT ZAMANI. ADALETSİZ HİÇBİR PLAN HAYATA GEÇEMEZ. BİR OLACAĞIZ, BİRLİK OLACAĞIZ VE İNŞAALLAH ÖNCE KUDÜS’TE, FİLİSTİN’DE VE NİHAYETİNDE MAZLUM HER COĞRAFYADA ZALİMİ MAĞLÛP KILACAĞIZ.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“Fİlİstİn'İn kurtuluşunu gerçekten istiyorsak, süslü laflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var. İçinde yer aldığımız uluslararası kuruluşlar harekete geçirilmeli. İslam ülkeleri, İsrail ile olan her türlü diplomatik ilişkilerini kesmeli. Ciddi ekonomik, diplomatik, siyasî yaptırımlar devreye sokulmalı.”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal:

“Dinlerin incisi, hüzünlerin şehri Kudüs’ü insanlığın, başta Müslümanların feraseti kurtaracak. İslam ülkelerine sesleniyorum; madem Filistin’i devlet olarak tanıyorsunuz, gelin Filistin’le askerî, siyasî ve teknolojik anlaşmalar yapın. İnşaallah Kudüs zulümden, Filistin zalimden kurtulacak.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Hepİmİz hakkın, hukukun ve adaletin hâkim olduğu bir Türkiye, Ortadoğu ve dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Bizler, günümüzün Firavunlarına karşı her birimiz birer Musa’yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.”

Kudüs’ü insanlığın feraseti kurtaracak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Dinlerin incisi, hüzünlerin şehri Kudüs’ü insanlığın feraseti, başta Müslümanların feraseti kurtaracak. Kudüs elbet kurtulacak” dedi.

Saadet Partisi’nin öncülüğünde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Milletvekili ve Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, mitingte farklı siyasi görüşten insanların bir araya geldiğini söyleyerek, “Kudüs’ü, bugün Yenikapı’da her birinizin şahsında vücut bulan insanlık sevdası kurtaracak Kudüs’ü, dinlerin incisi, hüzünlerin şehri Kudüs’ü insanlığın feraseti, başta Müslümanların feraseti kurtaracak. Kudüs elbet kurtulacak. Ve inşallah bugün, bakın her siyasi görüşten ama insanlığa dair hassasiyetten bir araya gelmiş insanların gayretleri kurtaracak. Kudüs inşallah zulümden, Filistin halkı zalimden kurtulacak. Her meselede kurumsal olarak inandığımız değerler, adalet ve demokrasi zulmü yoklukla malul kılacak. Bir olacağız, birlik olacağız ve inşallah önce Kudüs’te, Filistin’de ve nihayetinde mazlum her coğrafyada zalimi mağlup kılacağız” ifadelerini kullandı.

Filistin’le anlaşmalar yapın

Filistinlilerin dünyanın gözü önünde her gün zulme uğradığının altını çizen Uysal, “Batı’dan yükselen birkaç cılız sesle, canımızı yakan, hüznümüze hüzün katan, maalesef İslâm dünyasının sessizliğidir. Hatta Arap dünyasından, ABD’nin işgal planını meşrûlaştırma planına destek veren açıklamalardır. Bu alçak zulmü avazı çıkarcasına bağırmak, işte İstanbul’a bu yakışırdı. Yaşamanın özgürlük ve kişi güvenliğini yalnız kendi insanları için var olduğunu düşünen bir İsrail ve buna kan ihraç eden bir ABD var karşımızda. Kudüs’ü her türlü siyasi farklılığa rağmen bir arada durabilen Müslümanlar kurtaracaktır. İslâm ülkelerine sesleniyorum; madem Filistin’i devlet olarak tanıyorsunuz, gelin Filistin’le askeri, siyasi ve teknolojik anlaşmalar yapın” şeklinde konuştu.

Süslü laflara değil, icraatlara ihtiyaç var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Zaman, süslü lâflar söyleme zamanı değil icraat zamanıdır. Filistin’in kurtuluşunu gerçekten istiyorsak, süslü lâflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var. Çünkü, sürekli tekrarladığımız gibi ırkçı emperyalizm laftan değil, ancak ve ancak güçten anlar. (…) Kısa vadede D-8’ler başta olmak üzere, içinde yer aldığımız bütün ulusal ve bölgesel kuruluşlar, harekete geçirilmelidir. Derhal İslâm ülkeleri, İsrail ile olan her türlü diplomatik ilişkilerini kesmelidirler. Ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasî yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Hukuka ve evrensel değerlere inanan bütün küresel kuruluşların, bu zorbalığa karşı tek yürek halinde hareket etmeleri sağlanmalıdır” dedi.

Kudüs planı asla kabul edilmeyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her zaman Kudüs’e sahip çıkacaklarını belirterek, “Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail’in başkenti ilân ediliyor. Abu Dis denilen bir yeri de Filistin’e başkent yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz? Bilsinler ki Kudüs planı asla kabul edilmeyecektir. Bu planda deniyor ki, dış güvenlik İsrail’e ait olacak, iç güvenlik Filistin’e ait olacak. Filistin’in bütün kara ve hava denetimleri İsrail denetiminde olacak. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor. Buna karşı çıkacağız. Bu planla ayrıca, Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi yasaklanıyor. Bunun karşılığında 50 milyar dolarlık bir rüşvet veriliyor. Bizim kardeşlerimiz bunu asla kabul etmeyeceklerdir” dedi.

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs’ün bütün Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. “Bütün mazlumlar birleşmelidir” çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Hepimiz; hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, Ortadoğu ve dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun bir Musa’sı vardır. Bizler, günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa’yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.”

Güçlü olan her zaman haklı değildir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitingde bir konuşma yaptı. “Filistinliler, tüm tarihleri boyunca, Kudüs’ün kendi başkentleri olduğu inancıyla mücadele etmişlerdir” diyen İmamoğlu, “Güçlü olan her zaman haklı değildir. Güçlülük tek başına ve kendiliğinden her şeyi yapabilmenize asla imkan vermez. Adaletin olmadığı, tüm tarafların haklarının dikkate alınmadığı hiçbir plan hayata geçemez. Geçmemiştir; geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

