KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde geri ödemeli kredi alan öğrencilerin mağduriyetini gündeme getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından cevaplanmak üzere TBMM’ye verdiği soru önergesinde Tokdemir, “Bilindiği üzere öğrencilerimiz mezun olduktan sonra işe başlamaları halinde kredi borçları maaşlarından kesilmekte, 2 yıl sonra işe girmemeleri halinde ise kredi borçlarına faiz uygulanmaktadır” dedi. İşe giremeyen öğrencilerin kredi borçlarına ilave edilen faizlerin iş bulamayan öğrencileri çok zor duruma soktuğunu söyleyen CHP’li Tokdemir, şu soruları yöneltti: “Kredi borçlarına faiz uygulanan mezun öğrenci sayısı kaçtır? Mezun olan öğrencilerin ödenmeyen ve faizi ile birlikte olan toplam borçları ne kadardır? İş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerimizin kredi borçlarına uygulanan faizin kaldırılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?” Ankara – Recep Gören

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