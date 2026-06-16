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16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Hukuk güvenliği tarafsız yargıyla sağlanır

16 Haziran 2026, Salı 14:31
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Demokrasi Platformu’nun “Adalet Hemen Şimdi” başlıklı konferansında konuştu.

Türkiye’de hukuk güvenliğinin sağlanamadığı eleştirisinde bulunan Kılıç, şunları söyledi: “Hakimlerimiz korkutuldu, iş adamı korkutuldu, üniversite hocaları korkutuldu. Korkutulmayan alan kalmadı. Bir tarafta Maliye Bakanı körfez ülkelerinde para isterken TÜSİAD’ın başkanını gözaltına alındı bu ülkede. Böyle bir hukuk güvenliği sağlanır mı ülkede? Hukuk güvenliğinin sağlanmasının tek yolu bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşmasından geçer. Bunu yapmadığımız sürece hukuk güvenliğini sağlayamayız. Hiçbir yatırım da bu ülkeye gelmez.”

Haber Merkezi

İnsan hakları hep ön sırada olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 62. Oturumu’nda açılış konuşmasını yaptı. Dünya genelinde çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduklarını belirten Türk, uluslararası hukuka karşı eşi benzeri görülmemiş saldırıların, korkunç insanî acılara sebep olduğunu söyledi. Türk, uluslararası hukuka yönelik saldırılara işaret ederek “Bunu her zaman ve her yerde dile getirmeli, kontrol altına alıp sona erdirmek için çalışmalıyız” dedi. İnsan haklarıyla ilgili çalışmalarının her gün milyonlarca insan için güvenlik, onur ve hürriyet sağladığını dile getiren Türk, insan haklarının tesis edilmesinin yaşamları iyileştirdiğini, bölünmelerin önlendiğini ve fırsatlar oluşturduğunu vurguladı. 

Türk, “İnsan hakları, iklim krizinden yapay zekaya ilişkin yönergelere, Ebola salgınından FIFA Dünya Kupası’na kadar günümüzün acil sorunlarının ön saflarında yer almalı. (Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde) Gölün karşı yakasında bir araya gelen G7 liderlerini, istikrar ve ilerleme için bir güç olarak insan haklarını görüşmelerinin merkezine koymaya teşvik ediyorum” dedi.

Cenevre - aa

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