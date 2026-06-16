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16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Sumud Filosu yola çıkmaya hazırlanıyor

16 Haziran 2026, Salı 11:08
Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, Global Sumud Filosu ile Özgürlük Filosu'nun, İsrail'in ateşkes yalanıyla üstünü kapatmaya çalıştığı soykırım suçuna karşı yeni bir misyon hazırlığına başladığını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Global Sumud Filosu aktivistleri Bahçelievler'deki bir salonda toplantı düzenledi.

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, toplantıya ilişkin basın açıklamasında, filo olarak misyonlarının ardından tüm tartışmaları, incelemeleri ve raporları tamamladıklarını söyledi.

Songör, "Gazze'den aldığımız mektuplar ve mesajlar, o masumların bizden beklentisinin sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destek olduğunu göstermektedir. Bu filo, Gazze'ye hem fiziki hem de manevi olarak ulaşmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşanan süreçte diplomatik çabalarla kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çeken Songür, şöyle devam etti:

"Türkiye, İsrail'in bu terör ve korsanlık saldırısı sonrasında ciddi bir diplomatik çaba gösterdi. Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Akdeniz'in ortasında Kıbrıs ve Mısır açıklarında gözaltına alınan arkadaşlarımızın tahliyesi için büyük çaba sarf edildi. 424 yolcumuz adli tıp kontrollerinden geçirildi ve İsrail'in işlediği kriminal suçlar belgelerle kayıt altına alındı. Ayrıca Avrupa mahkemelerinde ve dünyanın dört bir yanından gönüllü avukatlarımızla birlikte hukuki süreçleri başlattık."

Songür, karadan Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan konvoyun Libya'da Hafter güçlerinin kontrolündeki bölgede durdurulduğunu, gözaltına alınan 10 kişinin serbest bırakılmadığını söyledi.

Bu kişilerin acilen serbest bırakılmasını talep eden Songür, "Bu kardeşlerimiz şu anda açlık grevinde. Aralarında tansiyon ve şeker hastası olanlar var. Durumları giderek ağırlaşıyor. Hepsi kendi ülkelerinden uçakla gelmiş, havaalanından yasal giriş yapmışlardır. Hafter güçlerinin 'Kaçak girdiniz' iddiası, İsrail ve Siyonizmin emniyet supabı olmuş örgütlerin başvuracağı yalanlardır." ifadelerini kullandı.

Songür, avukatların, hukukçuların ve savcıların hem Avrupa Ceza Mahkemesi'nde hem de yerel mahkemelerde İsrail'in suçlarını ifşa etmek ve failleri yargılatmak için cesur adımlar atacağını dile getirdi.

Gazze'ye ulaşmak için yeni filoların yola çıkacağını duyuran Songür, şu ifadeleri kullandı:

"Global Sumud Filosu'nun ve Özgürlük Filosunun Gazze’de yaşanan ve İsrail'in ateşkes yalanıyla üstünü kapatmaya çalıştığı soykırım suçuna karşı yeni bir misyon hazırlığına başladığını buradan ilan ediyoruz. İsrail, Gazze'ye insani yardımın girişine engel oluyor. Nasipse önümüzdeki aylarda, dünyanın dört bir yanından daha büyük bir katılımla, daha fazla gemiyle yeniden yol çıkmak için hazırlıklarımıza başladık ve yola çıkacağız. Amacımız, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve vicdanların sesini daha güçlü duyurmaktır."

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, bu zamana kadar 21 farklı misyon düzenlediklerini, her seferinde gemiler ve aktivistlerin sayısının katlanarak arttığını bildirdi.

Songür, "Bu filolar Almanya’yı ve Amerika’yı da özgürleştirecek. Bu filolar, Siyonizmin masum edebiyatıyla dünyanın dört bir yanına yayarak timsah gözyaşlarıyla ve medya algılarıyla kuşattığı ülkeleri de özgürleştirecek." dedi.

"Hem deniz hem de kara misyonuna katılan arkadaşlarımızla bu süreci iki gün değerlendirdik"

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan ise Gazze ablukasını denizden ve karadan kırmak için uzun süre hazırlık yaparak yola çıktıklarını ancak filoların uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradığını söyledi.

Karadan ilerleyen konvoyun ise Cezayir ve Libya üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Özkan, Hafter güçleri tarafından bunun engellendiğini anlattı.

Özkan, Global Sumud Filosu'na 70'e yakın ülkeden 1000'e yakın aktivistin katıldığını ifade ederek, "Misyonumuz Global Sumud Türkiye olarak değerlendirme toplantısı yaptık. Hem deniz hem de kara misyonuna katılan arkadaşlarımızla bu süreci iki gün değerlendirdik." diye konuştu.

"Siyonizm yenilecek direnen Filistin kazanacak", "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları atılan toplantıda, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Ordu tarafından İngilizce olarak basın açıklaması yapıldı.

AA

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