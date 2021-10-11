Madem öyle, gereğini yapın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce Antalya’daki Adalet Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları 10. Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

“Devletin yaşaması insanı yaşatmakla, insanı onuruyla yaşatmakla olur. Devletin temeli adalet, adaletin temeli de insandır, insan onurudur, haysiyetidir. Bu sebeple temel vazifemiz insana dokunmak ve insanı kazanmak olarak özetlenebilir. (…) Hasta, tutuklu ve hükümlülerin sağlık koşullarını iyileştirecek önlemlerin alınması devletin görevi, tutuklu ve hükümlülerin de hakkıdır” dedi. Gül’e hapishanelerdeki hasta tutuklu ve hükümlülerin mevcut durumu hatırlatılarak, ‘Madem bunlar devletin vazifesi, o zaman gereğini yapmanız gerekiyor’ eleştirisinde bulunuldu. AA

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