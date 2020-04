MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

MAZLUMDER İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu; cezaevinde anneleri ile kalan çocukların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla bir rapor hazırladı.

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye özelinde bu sorun, özellikle 2016 yılındaki OHAL döneminde ve takip eden süreçte daha can yakıcı bir hal almıştır. Çocuklu kadınlar için düzenlenmiş imtiyazlar ve tutukluluğa alternatif olabilecek çözüm yolları göz ardı edilmiş, anneleriyle birlikte tıpkı bir mahpus gibi cezaevi şartlarında yaşamaya mecbur kalan çocuk sayısı artmıştır. Oysa çocuk toplumun geleceğidir ve içinde çocuk bulunan tüm meseleler bir gelecek sorunu olarak ele alınmalıdır.” “Çocuk hakları çerçevesinde cezaevinde büyüyen çocuklar” başlıklı 44 sayfalık rapor hakkında ise, “ Sivil denetime açık olmayan cezaevlerinden yeterince bilgi alınamaması ve örneklerin her birinde kendine has yönlerin bulunması sebebiyle eksik yönler barındırsa da; sorunu anlamak ve doğru bilgilenmek isteyen ve çözüm için yapıcı öneriler arayan kimselere aradıklarını verecektir” denildi.

İstanbul – Yeni Asya