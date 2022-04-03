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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Mehmet Emin Birinci’yi yâd ediyoruz

03 Nisan 2022, Pazar 14:59
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Talebe veHizmetkârlarından Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 tarihinde, kalp yetmezliği teşhisiyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Birinci ağabeyin cenazesi, İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınıp Eyüp Sultan’a defnedilmişti. 1933’te Rize-Pazar Hisarlı köyünde dünyaya gelen Mehmet Emin Birinci, Ankara ve İstanbul’da Risâle-i Nur neşriyatı ile başlayan hizmet hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettirmişti.

Üstad Bediüzzaman’ı ziyareti

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yı ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Nur hizmetine girdi. Bundan sonra Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret etti. Risale-i Nur’un neşir hizmetinde bulundu. Ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Nur Risalelerinin yayılması ve okunması için gayret gösterdi.

İstanbul - Musa Aydın

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