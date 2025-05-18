Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarım illerini ziyaret ederek, oda başkanları ile görüştü. Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarlalarda yaptığı incelemelerinin ardından Şanlıurfa’da basın açıklaması yaptı.

2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısının, 2024 yılında bin 257’ye ulaştığını, 2025 yılında ise bu sayının giderek arttığına dikkat çeken Bayraktar, “Maalesef meyve bahçelerimiz don nedeniyle yandı ve bahçelerimiz çok büyük zarar gördü, üreticilerimiz zarar gördü. Üzülerek ifade ediyorum, bu bölgede de kuraklık, bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek ve kalitemizin de bir miktar bazı ürünlerde düşeceğini görüyoruz” diye konuştu. Ankara - anka

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